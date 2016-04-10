Салехард, 10 апреля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. На Ямале в первом чтении принят региональный закон «Об оленеводстве», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Заксобрания ЯНАО.

narodsevera.ru Оленевод

Проект закона решает безотлагательные вопросы оленеводства на Ямале, отметили в ведомстве. С исчезновением графы «национальность» из паспортов представителям коренных малых народов свою принадлежность к КМНС приходится доказывать практически через суд. Таким образом, они зачастую теряют исконные права беспрепятственно заниматься охотой и рыболовством на ямальской земле. Поэтому региональные законодатели подготовили поправки в федеральные законы «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» и «Об общих принципах организации местного самоуправления». Лишь в случае их одобрения, возможно формирование и ведению реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам и проживающим в местах традиционной хозяйственной деятельности.

Кроме того, новый закон «Об оленеводстве» наряду с артелями, совхозами и общинами распространяется и оленеводов-частников. До сих пор индивидуалы были законодательно беззащитны, хотя их большинство: по статистике в сельхозпредприятиях и общинах из четырнадцати тысяч кочующих оленеводов трудится лишь каждый десятый. Отныне частники смогут рассчитывать на господдержку, к примеру, в случае сезонного падежа оленей, зачиповать за счёт региона стадо и получить технические средства отслеживания информации о передвижении животных. В единую базу данных будет включена информация о родословной каждого оленя, ветеринарном сопровождении где и в каких условиях он пасется. Что снимет ограничения на поставки оленины за рубеж, где к качеству мяса предъявляют высокие санитарные требования.

Предложено возродить договоры контрактации, действовавшие в прошлом веке. Они обязывали производителя продать заранее оговорённую часть произведённой продукции для переработки по гарантированной цене.

Уникальный ямальский закон депутаты Заксобрания ЯНАО приняли пока в первом чтении. Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения. Прежде всего с тундровиками.