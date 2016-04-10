Вашингтон, 10 апреля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Астрономический спутник-телескоп «Кеплер» перешел в аварийный режим, находясь на расстоянии 120 миллионов километров от Земли. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба американского Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА).

Ames W Stenzel Спутник-телескоп «Кеплер «

Сообщается, что во время запланированного контакта с системой спутника, инженеры обнаружили, что космический аппарат перешел в аварийный режим примерно 36 часов назад.

Аварийный режим означает, что все системы «Кеплера» работают на самом низком уровне активности. Поскольку аппарат находится на расстоянии 120 млн километров от Земли, обмен данными осуществляется очень медленно. Последний раз контакт осуществлялся 4 апреля, и тогда все бортовые системы работали нормально.

Ранее инженеры хотели сориентировать «Кеплер» для маневра к центру Млечного Пути в рамках выполнения его обсервационной миссии.

Спутник-телескоп «Кеплер» предназначен для поиска экзопланет (планеты, расположенные за пределами солнечной системы). Поиск осуществляется так называемым транзитным способом. «Кеплер» следит за периодическим падением яркости звезд, которое может быть вызвано прохождением относительно темной планеты по яркому диску светила.