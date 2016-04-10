Хайдарабад, Индия, 10 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Индии башенный кран рухнул на старый пассажирский самолет. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают местные СМИ.

wikimedia.org Башенный кран

Башенный кран переставлял старый самолет флагманской индийской авиакомпании Air India. Видимо самолет оказался несколько тяжелее, чем мог поднять кран, и в какой-то момент он просто обрушился.

В итоге самолет рухнул на бетонный забор, а сверху на него упал башенный кран. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту «Бегумпет» в штате Телангана. С помощью башенного крана самолет хотели переставить на территорию школы подготовки пилотов, чтобы использовать воздушное судно в качестве наглядного пособия. В итоге воздушное судно превратилось в груду металлолома.