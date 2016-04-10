Москва, 10 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявила, что не вводила каких бы то ни было новых запретов на ввоз в Россию украинских кондитерских изделий. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

pixabay.com Кондитерские изделия

В Ведомстве напомнили, что уже достаточно давно ко ввозу в Россию запрещена украинская кондитерская продукция отдельных наименований. Но никаких новых запретов не вводилось.

Напомним, накануне глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк заявил, что Россия якобы полностью заблокировала транзит для украинских кондитерских изделий, в частности, в Среднюю Азию. Он сообщил, что вагоны с украинскими конфетами и прочими кондитерскими изделиями, следовавшие в Среднюю Азию через Россию. были возвращены на Украину.

Позже министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) сообщило, что кондитерские грузы, следовавшие с Украины в Грузию и Азербайджан через российскую территорию, также были задержаны.

В Федеральной таможенной службе Российской Федерации рассказал, что на прошлой наделе получили разъяснительное письмо из Роспотребнадзора, в котором было сказано, что запрет на ввоз отдельных кондитерских изделий с Украины распространяется и на транзит. именно на основании этого письма и были произведены мероприятия по задержанию и возврату грузов.