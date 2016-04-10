Красногорск, 10 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о развертывании шестого полкового комплекта ЗРК С-400. Соответствующее заявление распространила сегодня, 10 апреля, пресс-служба российского военного ведомства.

Goodvint Зенитно-ракетная система С-400

Сообщается, что до конца 2016 года в одно из подмосковных соединений войск противовоздушное обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России поступит шестой полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Уточняется, что в рамках программы перевооружения в 2016 году на вооружение соединений ПВО ВКС уже поступил один полковой комплект зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф», а также два дивизионных комплекса зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия «Панцирь-С».

На данный момент противовоздушная оборона Москвы и центрального промышленного района обеспечивается четырьмя зенитно-ракетными полками, которые укомплектованы ЗРС С-400 «Триумф».

Напомним, сегодня, 10 апреля, в России отмечается День войск ПВО.