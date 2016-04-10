Шадринск, Курганская область, 10 апреля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Исети в курганском Далматово снизился, но паводок захватил другой зауральский город — Шадринск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Ранняя весна. Половодье. Алексей Саврасов, 1868

Благодаря устранению ледяных заторов взрывами, критического уровня воды, превышающего отметку в три метра, в Далматово удалось избежать, сообщают спасатели.

В настоящее время уровень воды в реке в данном городе составляет 266 см. За сутки он снизился на 25 см. В зоне подтопления еще остаются 82 придворовые территории, в том числе 17 жилых домов.

В районе Шадринска на 10 апреля уровень воды в Исети составил 370 сантиметров. Это всего на пять сантиметров ниже критического порога. В настоящее время, в городе подтоплено 70 придворовых территорий. Подтопленных жилых домов нет. С «большой водой» на территории Шадринского района справляются 203 человека и 16 плавсредств.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Шадринска, глава города Людмила Новикова в круглосуточном режиме лично следит за обстановкой. Подготовлено пять пунктов временного размещения людей в случае подтопления. Для устройства дамбы создан запас песка в 200 тонн в 1800 мешках.

Однако несколько десятков человек, отдыхающих в шадринском санатории «Жемчужина Зауралья», все-таки оказались заложниками паводка, передает портал KU66.RU.

«Дорогу до санатория затопило. Не можем уехать домой. Люди в панике, не знают, как отсюда выбраться. Кому-то же на работу. Воды по пояс», — рассказывает один из попавших сегодня в паводковую западню.

Людей из санатория вывозят на автобусе, автомобили — на КАМАЗах. Сметливые граждане за вывоз автомобиля на эвакуаторе требуют 3000 рублей. Причем машину обещают довезти только до Шадринска, передает источник KU66.RU, а это всего четыре километра.