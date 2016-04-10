Каир, 10 апреля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Египет передал Саудовской Аравии спорные острова Тиран и Санафир в Красном море. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба правительства Египта.

Marc Ryckaert Остров Тиран

Сообщается, что Каир и Эр-Рияд подписали соглашение по делимитации морской границы между двумя странами. В соответствии с этим соглашением, находящиеся ранее под управлением Египта спорные острова Тиран и Санафир в Красном море были переданы Саудовской Аравии и вошли в её территориальные воды.

Правительство Египта утверждает, что такой шаг позволит обеим странами извлечь выгоду из исключительной экономической зоны.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано парламентом Египта. Ряд экспертов и оппозиционные движения поставили под вопрос законность передачи Саудовской Аравии спорных островов. Указывается, что подобный отказ от принадлежащей египетскому народу собственности и ресурсов противоречит конституции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Египет и Саудовская Аравия подписали ряд двусторонних отношений. В частности, было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли на Синайском полуострове. Саудовская Аравия инвестирует в Синай $1,5 млрд. На полуострове планируется построить 13 промышленных комплексов, а также открыть Университет имени короля Сальмана в Эт-Туре (административный центр Синайского полуострова).

Также Египет и Саудовская Аравия создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $16 млрд. Кроме того страны собираются построить мост через Красное море. Эр-Рияд намерен частично профинансировать покупку Каиром французских вертолетоносцев Mistral, которые предназначались для России.