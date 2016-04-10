Москва, 10 апреля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. На втором образовательном форуме «Кандидат», который открылся сегодня, 10 апреля, в Москве, отвечая на вопрос участника предварительного голосования Вениамина Роднянского о позиции «Единой России» по ситуации вокруг Тимирязевской академии, секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов заявил следующее.

timacad.ru Земли Тимирязевского Академгородка

«Мы озабочены ситуацией, разворачивающейся вокруг Тимирязевской сельхозакадемии. Решение о передаче части земель взамен на финансовую поддержку вуза вызвало несогласие части педагогического и студенческого коллектива вуза. Вопрос, судя по всему, был недостаточно проработан Минсельхозом с коллективом вуза, растет социальное напряжение. В этой связи, учитывая, что вопрос имеет повышенный общественный резонанс, мы с руководителем нашей фракции Государственной думе Владимиром Васильевым обратились к председателю правительства, председателю партии «Единая Россия» с просьбой приостановить рассмотрение вопроса о данных земельных участках. Считаю, что нужно услышать людей, провести дополнительные общественные и экспертные обсуждения с коллективом вуза и жителями города, более тщательно разобраться в этом вопросе, оценить, как принятое решение отразится на перспективах развития Академии и прилегающего микрорайона г. Москвы», — заявил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года правительственная комиссия приняла решения передать часть опытно-экспериментальных полей академии под застройку, посчитав, что Тимирязевка неэффективно использует выделенную землю. На заявления научной среды о том, что на земле уже сто лет ведутся уникальные беспрерывные эксперименты, власти не отреагировали. Академии предложено получить новые земли в Московской области, отказавшись от части московской территории. В поддержку Тимирязевки уже выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая России» и видные ученые страны. Известно, что общественники и активисты готовят митинг, чтобы максимально огласить происходящее