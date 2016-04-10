Эр-Рияд, 10 апреля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции допускает проведение прямых переговоров с сирийской правительственной делегацией. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил в интервью агентству Sputnik официальный представитель ВКП Рияд Наасан Ага по итогам встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

kremlin.ru Переговоры с Асадом

Журналисты спросили его, возможна ли встреча ВКП с делегацией правительства Башара Асада. «Мы не против», — ответил Наасан Ага.

Такая встреча может состоятся 13 апреля в рамках второго раунда межсирийских мирных переговоров в Женеве под эгидой ООН. Ага подчеркнул, что во время этой встречи ВКП собирается обсуждать только переходный орган управления в Сирии.

Ага подчеркнул, что никаких изменений в составе делегации от оппозиции не будет. Делегация ВКП прилетит в Женеву за день до начала переговоров.

Напомним, первый раунд межсирийских непрямых мирных переговоров прошел в Женеве месяц назад и завершился 14 марта. ВКП принимал участие в первом раунде. Однако, за день до начала переговоров оппозиционеры заявили, что переходный период в стране может начаться только после ухода президента Асада. Правительственная делегация не собирается вести переговоры на таких условиях.