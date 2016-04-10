Вашингтон, 10 апреля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Российский легионер, играющий за американский хоккейный клуб «Вашингтон», Александр Овечкин 7-й раз в своей карьере забил 50 шайб за сезон. Он также был признан звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает на сайте НХЛ.

Keith Allison Александр Овечкин

Сообщается, что в матче регулярного чемпионата «Вашингтон» играл против «Сент-Луиса». Овечкин загнал в ворота «Сент-Луиса» три шайбы. Итоговый счет в игре — 5:1 в пользу столичной команды.

Овечкин провел 11 сезонов в НХЛ. После победы над «Сент-Луисом» «Вашингтон Кэпиталз» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.