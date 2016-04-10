Варшава, 10 апреля, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что отчет правительства Дональда Туска по авиакатастрофе борта №1 под Смоленском в 2010 году был сфальсифицирован. Об этом он заявил 9 апреля в эфире телеканала TVP.

Saibo Дональд Туск

Журналист TVP попросил Мачеревича прокомментировать заявление депутата правящей партии «Право и Справедливость» Яцека Сасина, который сказал, что нынешнего председателя Европейского совета Дональда Туска, занимавшего в 2010 году пост премьер-министра Польши, надо отдать под трибунал.

Министр обороны заявил, что не помнит подобных слов Сасина, но он согласен с такой постановкой вопроса. Мачеревич подчеркнул, что Туск обеспечил себе полный контроль над ходом расследования авиакатастрофы и над каждым государственным решением по этому вопросу. Потом Туск заявил, что несет всю полноту ответственности за расследование причин авиакатастрофы.

Поскольку отчет был сфальсифицирован, безапелляционно заявляет Мачеревич, то Туск должен нести за это ответственность.

Стоит отметить, что Мачеревич ранее не раз критиковал отчет правительственной комиссии во главе с Ежи Миллером по причинам авиакатастрофы под Смоленском. В этом отчете, в частности, сказано, что причиной крушения стали ошибки пилотов.

4 февраля нынешнего года Мачеревич заявил, что Минобороны Польши возобновляет работы комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском. Состав комиссии расширен до 18 экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2010 году под Смоленском потерпел крушение Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, его супруга и ряд представителей высшего руководства страны. Всего на борту было 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Расследование, которое длилось не один год, установило, что главной причиной авиакатастрофы стали действия экипажа.

На парламентских выборах 2015 года к власти в Польше пришла консервативная партия «Право и справедливость». Этой партией руководит Ярослав Качиньский — брат-близнец покойного Леха Качиньского. Многие эксперты считают, что именно он на данный момент является теневым руководителем Польши. В ядре этой партии есть так называемая «Смоленская секта», которая верит в то, что катастрофу под Смоленском устроили российские спецслужбы и военные по сговору с рядом польских политиков, в частности, Дональдом Туском.