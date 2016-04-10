Салехард, 10 апреля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В салехардском Обдорском остроге стартовала акция по выбору пяти символов Ямала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

yamal-msk.ru Стела «Полярный круг» в Салехарде

Символами Ямала могут стать архитектурные, природные или промышленные объекты, символизирующие округ, его многогранность и самобытность, богатую историю и социальную стабильность.

Инициаторами регионального проекта-конкурса «Символы Ямала» выступили Молодежное правительство ЯНАО и Центр гражданских инициатив.

«Я уверен, все жители вдохновятся идеей наших молодых ямальцев и примут участие в выборе самых показательных для округа символов», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Предполагается путем народного голосования определить пять брэндов Ямало-Ненецкого округа. Порядком проведения конкурса предусмотрено четыре этапа. Каждый муниципалитет должен представить не менее трех визуальных символов для последующего отбора на заседании конкурсной комиссии. Любой житель региона сможет отследить выполнение заданий участников эстафеты в социальных сетях под хэштегами: #символыямала и #явыбираюямал. Итоги по выбору символа подведут в сентябре этого года.

Отметим, что официально ямальцы считают символами региона белого медведя и оленя, отображенных на гербе ЯНАО. Также газ, дающий жизнь арктическому округу. В 2013 году визитной карточкой Ямала в ходе мультимедийного проекта-конкурса «Россия 10» были названы Обдорский острог, Старинный поселок Горнокнязевск, Храм святых Петра и Павла в Салехарде, недостроенная Мертвая железная дорога, горная область Полярный Урал, гигантское Уренгойское газовое месторождение, Гыданский заповедник, не имеющий аналогов Мост через Юрибей, археологический памятник Усть-Полуй и Ямальский мерзлотник (гигантский холодильник, вырубленный в вечной мерзлоте).