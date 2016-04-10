Мальмё, Швеция, 10 апреля, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В городе Мальме на юге Швеции неизвестные сожгли арабскую школу. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает телеканал RT.

pixabay.com Поджог

Сообщается, что в тот момент, когда в школе проходили занятия, в здании вспыхнул сильный пожар. К счастью, эвакуация учеников и преподавателей прошла оперативно, и никто не пострадал.

Здание школы полностью сгорело.

Шведская полиция уточняет, что по прибытии на место пожара обнаружила подозрительный автомобиль. Завидев полицию, автомобиль поспешил скрыться, несмотря на то, что стражи порядка требовали остановится.

Начато расследование.