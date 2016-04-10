Индия, 10 апреля, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В индийском городе Коллам (штат Керала) произошел пожар в храме. Об этом сегодня, 10 апреля, пишет издание Hindu.

pixabay.com Фейерверк, послуживший причиной пожара

По предварительным данным, причиной пожара стал фейерверк, который сопровождал религиозный фестиваль в храме. Одна из ракет попала на крышу склада, где хранились другие хлопушки. Весь склад детонировал и произошел мощный взрыв. Здание склада и несколько близлежащих зданий обрушились.

Поскольку в храме проходил религиозный фестиваль, там было много людей. На данный момент известно о 102 погибших и более 350 пострадавших. Многие погибли по пути в больницу. Всех раненых доставляли в местные частные больницы и в больницы столицы штата Тируванантапурамы.

В настоящий момент на место трагедии прибыли главный министр штата Оомен Чанди и министр внутренних дел штата Рамеш Ченнитхала. Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается в ближайшее время прибыть на место трагедии. Он уже выразил соболезнования родным и близким погибших.