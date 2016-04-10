Лас-Вегас, США, 10 апреля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В американском Лас-Вегасе состоялось очередное PPV-шоу, кульминацией которого стал боксерский поединок между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Тимоти Брэдли за титул чемпиона WBO International в полусреднем весе. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает «Р-Спорт».

Glorius Gaduang Мэнни Пакьяо (в центре)

Это был уже третий бой данных соперников. Первый состоялся в 2012 году и тогда выиграл Брэдли. Второй бой был в апреле 2014 года и победа досталась филиппинцу. Сегодняшний бой также выиграл Пакьяо.

Стоит отметить, что данный бой стал первым для Пакьяо после тяжелого поражения от американца Флойда Мэйуэзера-младшего в мае 2015 года.

В итоге бой завершился единогласным решением судей в пользу филиппинца. Оценки судей не различались — 116:110.

Таким образом в активе 37-летнего Пакьяо 58 побед при 6 поражениях и 2 ничьих. 33-летний Брэдли потерпел свое второе поражение (при этом оба от Пакьяо) при 33 победах и 1 ничьей.