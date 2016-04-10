Хиросима, Япония, 10 апреля, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз попытался поставить Российской Федерации некие условия. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает агентство DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трудности формата G8

Штайнмайер прибыл в японскую Хиросиму, где в мае должна пройти встреча G7. Сегодня будет проходить предварительная встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств. Там он ответил на некоторые вопросы журналистов. Конечно же речь зашла о России.

Глава германского внешнеполитического ведомства допустил возможность возвращения Российской Федерации в состав клуба G8, но лишь при определенных условиях.

Штайнмайер отметил, что ему не хотелось бы, чтобы формат G7 был долговременным и нужно скорее возвращаться к формату G8. «Но в этом году такие условия еще не сложились», — подчеркнул германский министр.

Что касается условий, на которых, как считает Штайнмайер, Россия может вернутся в G8, то ничего нового министр не придумал. Снова прозвучали стандартные заявления Запада: Россия должна достигнуть политического решения на Украине и в Сирии. При этом Штайнмайер дежурно констатировал, что без России нельзя решить ни один международный конфликт.

Напомним, форматы G8 и G7 — это неформальные клубы старых «великих» держав. Этот клуб объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В рамках клуба осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам. По негласному правилу саммиты группы проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов. При этом такие страны, как Индия, Бразилия и Китай в клуб не входят.

Россия не раз заявляла, что не цепляется за свое членство в G8 и не считает, что неформальный клуб заслуживает внимания.