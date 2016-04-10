Ереван, 10 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. 9 апреля в Ереване состоялась встреча, которая еще десять дней назад казалась невозможной. Президент Армении Серж Саргсян встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. В президентской пресс-службе ИА REGNUM сообщили, что инициатива встречи исходила от Левона Тер-Петросяна.

aniarc.am Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян (архив)

«Длившаяся почти час беседа касалась исключительно имевших место на карабахско-азербайджанской пограничной линии последних событий, ожидаемых в ближайшем будущем развитий в переговорном процессе карабахского урегулирования и необходимости всенародного единства перед лицом этих вызовов. Встреча состоялась в доме Левона Тер-Петросяна», — говорится в сообщении. Других подробностей встречи не сообщается.

Встреча Сержа Саргсяна с лидером оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Левоном Тер-Петросяном состоялась непосредственно после того, как глава государства принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сообщение о встрече с посредниками президентская пресс-служба распространила в 17:34 по местному времени, а о встрече с первым президентом было объявлено в 20:01.

Согласно официальной информации, с сопредседателями Серж Саргсян обсудил ситуацию, «создавшуюся вследствие развязанной Азербайджаном агрессии на линии соприкосновения Нагорный Карабах — Азербайджан. Подчеркнута важность соблюдения режима перемирия, срочного внедрения мер доверия и возобновления мирных переговоров».

Тот факт, что кажущаяся еще 10 дней назад невозможной встреча Саргсяна с Тер-Петросяном состоялась сразу же после визита в Ереван сопредседателей Минской группы свидетельствует о том, что после «четырехдневной» войны переговорный процесс по карабахскому вопросу может вступить в решающую стадию. Об этом фактически говорится и в официальном пресс-релизе по поводу встречи: «беседа касалась … ожидаемых в ближайшем будущем развитий в переговорном процессе карабахского урегулирования и необходимости всенародного единства перед лицом этих вызовов». В социальных сетях, комментируя встречу двух непримиримых оппонентов, армянские пользователи высказывают мнение, что на стол переговоров по карабахскому урегулированию поставлен настолько невыгодный для армянской стороны документ, что Серж Саргсян вынужден был отправиться на встречу с первым президентом.

9 апреля на пресс-конференции в Ереване российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что нового документа по карабахскому урегулированию, или так называемых «инициатив Лаврова», не существует.

«Существуют инициативы МГ ОБСЕ, есть несколько вариантов, однако все они основаны на трех хельсинкских принципах (право народов на самоопределение, территориальная целостность государств и неприменение силы — ИА REGNUM) и шести элементах, два основных из которых относятся к возврату территорий и определению статуса Карабаха», — отметил он. При этом российский сопредседатель особо подчеркнул, что эти два элемента — единое целое, их нельзя ставить в последовательности один за другим. Он также добавил, что «другие элементы предполагают возвращение беженцев, определение статуса и ширины Лачинского коридора между Арменией и Карабахом, а также возможность дислокации миротворцев там, но после подписания мирного договора».

Несмотря на то, что указывается, что инициатива встречи двух президентов исходила от Левона Тер-Петросяна, однако место встречи — дом первого президента, ясно свидетельствует о том, что инициатором встречи был Серж Саргсян.

Следует отметить, что это первая встреча двух президентов, после того, как Тер-Петросян объявил о возвращении в большую политику в 2007 году и о намерении баллотироваться в президенты Армении. После президентских выборов в 2008 г., когда 1 марта в центре Еревана власти применили против несогласных с официальными итогами выборов сторонников Тер-Петросяна силу, в результате чего 8 демонстрантов и 2 сотрудников полиции были убиты, первый президент Армении стал самым жестким критиком Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении.

В 2015 году на предложение Тер-Петросяна о встрече «для обмена мнениями по поводу обнародованной Всеармянской декларации к 100-летию Геноцида армян» Серж Саргсян ответил фактическим отказом.

Левон Тер-Петросян занимал пост президента Армении в 1991—1998 гг. При его правлении Армения одержала победу в карабахской войне.

3 февраля 1998 года Тер-Петросян подал в отставку из-за раскола во власти по поводу карабахского урегулирования. Премьер-министр Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саргсян и министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян не поддержали предложенный Тер-Петросяном план по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, включавший демилитаризацию зоны конфликта и возвращение Азербайджану ряда районов, занятых в ходе боевых действий 1992—1994 годов.