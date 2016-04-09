Баку, 9 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует в ближайшее время посетить Турцию. Об этом сообщает бакинский портал Haqqin. az со ссылкой на агентство ANS.

flickr.com Ильхам Алиев

Речь идет о двухдневном визите, который пройдет с 14 по 15 апреля. Глава Азербайджана примет участие в заседании Организации исламского сотрудничества, а также проведет переговоры с руководством Турции — президентом Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Ахметом Давутоглу.

8 апреля Алиев встретился в Баку с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который на следующий день дал интервью телеканалу «Россия 1».

«Есть целый ряд сил, которые весьма внимательно анализируют последствия этого конфликта и его влияние на ситуацию и на Ближнем Востоке, и на Российскую Федерацию, и наоборот. Поэтому я не исключаю, что и в этом случае существуют факторы, которые влияют на этот конфликт извне. Вы назвали турецкий фактор, и, наверное, он есть хотя бы потому, что Турция высказала свою позицию», — заявил Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

По словам премьер-министра, «Турция подливает масла в огонь», вызывая тем самым настороженность у Москвы.