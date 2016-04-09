Буэнос-Айрес, 9 апреля, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра 11−13 апреля, по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова, посетит с официальным визитом Москву. И затем отправится в Брюссель, где проведет переговоры со структурами Европейского Союза, сообщает EFE.

Elza Fiuza/Agência Brasil Сусана Малькорра

Отметим, что президент Аргентины Маурисио Макри является активным сторонником углубления отношений МЕРКОСУР с Европейским Союзом и последовательным лоббистом подписания соглашения о свободной торговле между этими организациями. В Москве Сусана Малькорра проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, примет участие в круглом столе представителей деловых кругов России и Аргентины. В программе также — встреча с группой солидарности с Фолклендскими островами, со структурами Евразийского экономического союза, комментирует TELAM. Особое внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В ближайших планах Сусаны Малькорры — визит в США для участия в специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает W Radio.