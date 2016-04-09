Москва, 9 апреля, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Роспотребнадзор не вводил новых или дополнительных ограничений на ввоз в Россию кондитерских изделий из Украины. Об этом, как передает НТВ, рассказали в пресс-службе ведомства.

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«Никаких новых или дополнительных мер не вводилось Роспотребнадзором, — говорится в сообщении. — Конфеты из Украины — продукция отдельных наименований, которая запрещена достаточно давно и в Россию попадать не должна».

9 апреля «Украинская правда» со ссылкой на председателя Объединения производителей кондитерской, пищеконцентратной и крохмалопатоковой отраслей Украины «Укркондпром» Александра Балдынюка сообщила, что Россия закрыла транзит украинской кондитерской продукции через свою территорию в Среднюю Азию.

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