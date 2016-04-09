Киев, 9 апреля, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Интернет-петиция с предложением разорвать все дипломатические отношения с Нидерландами размещена на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

Цитата из м/с «Маша и медведь». Реж. Олег Кузовков. 2009. Россия Обида

Авторы петиции недовольны прошедшим в Нидерландах референдумом по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной.

«В связи с явно недружественным отношением к Украине и украинцам, которое было продемонстрировано большинством подданных Королевства Нидерланды на консультативном референдуме 6 апреля, а также учитывая то, что украинцам до сих пор необходимо получать визу для визитов в Королевство Нидерланды, прошу рассмотреть вопрос о введении виз для визитов подданных Королевства Нидерланды на Украину», — отмечается в тексте петиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%.

Отметим, что результаты данного референдума не носят обязательного характера, то есть правительство Нидерландов имеет право не принять его результаты во внимание. Однако политики признают, что волеизъявление жителей страны может повлиять на политическую позицию в отношении Украины в странах ЕС.

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