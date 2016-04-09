Серпухов, Московская область, 9 апреля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Вертолет Robinson-66 совершил жесткую посадку в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщает в субботу, 9 апреля, Главное управление МЧС России по Московской области.

Waerfelu Robinson R66

«09 апреля в 15.09 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Robinson-66 по адресу: Московская область, Серпуховский муниципальный район, деревня Сидоренки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время представители спасательных спецслужб выясняют причины инцидента.