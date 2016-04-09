Симферополь, 9 апреля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В Севастополе следователи проводят проверку из-за фальшивого гимна России, который транслировался 8 апреля на съезде общественно-экспертного совета при губернаторе города. Об этом, как передают Вести.Ru, рассказал глава города Сергей Меняйло.

Цитата из к/ф «Амадей». Реж. Милош Форман. 1984. США Слепой

«Соответствующие органы проводят проверку, что это было — неудачная шутка или заранее спланированная политическая акция», — сказал он.

При этом губернатор добавил, что ответственность за мероприятие несут его организаторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый съезд общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя омрачил неприятный инцидент: во время исполнения российского гимна на большом экране появился текст с переделанным текстом, содержащим оскорбительные слова.

Так, в тексте гимна слово «великая» было заменено на слово «безумная», а музыку исказили фальшивыми нотами.

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