Анкара, 9 апреля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Посольство США в Турции опубликовало предупреждение для американских граждан о реальных угрозах террористических актов в туристических зонах Стамбула и Антальи. Об этом, как передает Reuters, говорится в сообщении дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Посольство США в Турции хотело бы проинформировать граждан США, что существует достоверная информация об угрозе в местах скопления туристов, особенно на площадях и на набережных в Стамбуле и Анталье», — отмечается в сообщении.

Посольство США призывает проявлять крайнюю осторожность жителей страны, которые находятся в «непосредственной близости от таких территорий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр прогремел мощный взрыв. По некоторым данным, в результате теракта погибли семеро полицейских. 27 человек получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы.