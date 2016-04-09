В Нагорном Карабахе проводится операция по поиску тел погибших
Степанакерт, 9 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Очередная операция по выносу тел погибших проводится на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как передает Sputnik, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
«Работы проводятся при посредничестве представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного креста, продлятся до 20.00 по местному времени», — добавил он.
Планируется, что все погибшие военные будут транспортированы с поля боя и похоронены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 2 апреля.
Минобороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило, что азербайджанские вооруженные силы перешли в наступление по всему фронту.
В результате боевых действий было убито несколько десятков человек с обеих сторон. 5 апреля стороны договорились о прекращении огня.
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