Москва, 9 апреля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета по внешней и оборонной политике о новой концепции внешней политики страны. Новизна заключается в переходе к полицентричной архитектуре международных отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Ход

По его словам, новый подход заключается во взаимодействии ведущих центров силы в интересах совместного решения глобальных проблем. При этом Лавров добавил, что изобрести какую-то «магическую формулу», которая мгновенно решает любые проблемы, невозможно, а «период неопределенности в мировых делах продолжается».

«Ответить сразу, одним махом на все вопросы… невозможно. Тем более это верно в нынешней международной ситуации. Она остается мозаичной, противоречивой», — сказал Лавров.

Ранее он неоднократно высказывался за совместное решение глобальных проблем, выступая против однополярного мира.