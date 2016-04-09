Пермь, 9 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Пермские активисты попытались надеть на Михаила Касьянова — лидера ПАРНАС — ватник с надписью «Миша — вор», передает «Русская служба новостей».

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. Союзмультфильм. 1968. СССР Привидение с мотором

Таким образом местные жители намеревались выразить недовольство по поводу приезда политика в город. Отмечается, что охрана Касьянова не позволила вручить ему «подарок».

Касьянов собирается провести в Перми митинг, а также пообщаться со своими сторонниками. Сегодня же власти города согласовали проведение другого митинга, в котором примут участие активисты движения «Антимайдан» и байкеры из клуба «Ночные волки».

Напомним, что в феврале неизвестные пытались закидать Касьянова яйцами во Владимире. А Казани политика встретили плакатами «Касьянов, вон из Татарстана!». В Санкт-Петербурге ему попытались вручить огромный чемодан, а в Нижнем Новгороде полиции удалось пресечь попытку метания торта в Касьянова.