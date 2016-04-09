Киев, 9 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. «Северный поток-2» — это подарок в красивой обертке, цель которого — ослабление ЕС изнутри», — заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в рамках международной конференции в Европарламенте.

Tama Leaver Троянский конь

Украинский чиновник сравнил проект с «троянским конем», сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Вместе с тем, он провоцирует существенное падение объемов газа, транспортируемого по уже существующим маршрутам — через страны Центральной и Восточной Европы, и ведет к быстрому упадку этих маршрутов», — заявил глава «Нафтогаза Украины» на конференции.

Коболев спрогнозировал, что реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

«Изменение ландшафта газового рынка создаст новые возможности для злоупотреблений «Газпромом» своим доминирующим положением и будет угрожать энергетической безопасности ЕС. Большинство стран Центральной, Восточной и Южной Европы в значительной мере зависят от российского газа и имеют ограниченный доступ к альтернативным источникам поставок. Реализация проекта «Северный поток-2» дополнительно ухудшит переговорные позиции этих стран в отношениях с «Газпромом», — отметил председатель «Нафтогаза».

Он также не исключил появления дефицита газа для стран Центральной и Восточной Европы в случае запуска «Северного потока-2». Именно этот фактор Россия могла бы использовать в политических дискуссиях и требованиях политических уступок со стороны стран ЕС.

«Это может быть использовано для искусственного формирования противоречий между государствами-членами ЕС и ставит под угрозу безопасность ЕС. В течение многих лет Украина существовала в условиях политики «российский газ в обмен на лояльность». В результате мы покупали газ по одной из наивысших цен в Европе и были ограничены в наших политических решениях. В течение последних двух лет Украина продемонстрировала, что диверсификация поставщиков и интеграция с соседними рынками газа — это гораздо более эффективная стратегия как в политическом, так и в финансовом плане. Мы удивлены, что ЕС рассматривает возможность движения в противоположную сторону с проектом Северный поток — 2», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было подписано соглашение акционеров проектной компании по строительству третьей и четвертой ниток «Северного потока». В состав нового консорциума вошли шесть участников: «Газпром», E. ON, BASF/Wintershall, OMV, Engie, Shell. У «Газпрома» в консорциуме 50%, у остальных партнеров по 10%. Уже в апреле было заявлено, что реализация проекта «Северный поток-2» идет четко по графику и его удастся реализовать до конца 2019 года. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, рост спроса на российский газ в Европе подтверждает экономическую востребованность данного проекта.