Киев, 9 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оказалась одним из фигурантов «офшоргейта» после обнародования Panama papers. В частности, ее заподозрили в продолжении сотрудничества с российским бизнесом.

Барломео Венето. Куртизанка (Лукреция Борджиа). Ок. 1520

В ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что глава НБУ была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского банка «ВТБ» Юрия Соловьева. Сообщалось, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге Соловьева — Галине Улютиной.

Более того, украинское издание «Главком» со ссылкой на свои источники сообщает, что американцы передали украинской стороне доказательства того, что Гонтарева и сейчас продолжает сотрудничество с российским бизнесом.

«Треугольник «Гонтарева — ICU — россияне» способен обнулить и репутацию самого главы государства, так как ICU позиционируется как компания, которая занимается юридическим обслуживанием бизнеса Порошенко», — отмечает издание.

Деятельность главы Нацбанка Украины готовятся проверять в парламентском комитете Верховной рады по вопросам противодействия коррупции.

«Последняя информация о злоупотреблениях, связанных с Гонтаревой компаний — как до избрания, так и после ее избрания главой Нацбанка — заставляют наш комитет по противодействию коррупции совместно с комитетом по банковской деятельности ВР сделать совместные слушания. Мы сейчас готовим материалы, потому что очень многие банкиры дают информацию, что Гонтарева и ее компании зарабатывают на ее должности миллиардные деньги. Мы будем это проверять и пригласим самую главу Нацбанка», — сказал глава комитета Егор Соболев.

Кроме того, якобы сотрудничество Гонтаревой с представителем ВТБ должно проверить и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Если Гонтарева действительно занималась бизнесом с врагом — с Россией. Точнее враг не Россия, а Кремль, то за это нужно пойти в отставку», — сказал в эфире одного из политических ток-шоу заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» и близкий соратник Порошенко Александр Третьяков.

Сама же глава НБУ отмечает, чтоперед тем, как возглавить Национальный банк Украины, Валерия Гонтарева продала свою часть акций ICU Holdings Limited и, соответственно, никаких отношений с россиянами иметь не может. Продажа состоялась в июне 2014 года, первый транш от продажи своей компании Гонтарева получила в 2014 году и уплатила все необходимые налоги, второй — в 2015 году, — заявили в НБУ.

«Оффшорный скандал» — это один из факторов, который может склонить президента к отставке Гонтаревой», — предполагает украинский политолог Вадим Карасев.

«Но есть и другие факторы. Я думаю, что и в Вашингтоне на встречах с президентом Украины ему говорили о неэффективности работы Национального банка, и все эти оффшорные дела, только укрепили его во мнении, что Гонтарева должна уйти в отставку. Сначала Шокин, дальше — Гонтарева, дальше принято решение о самосложении депутатского мандата Кононенко. Плюс новое правительство Гройсмана, которому будет более комфортно работать с каким-то другим председателем Национального банка. В президентской администрации тоже ждут изменений, в связи с тем, что кто-то из руководства АП будет работать в правительстве вице-премьером. Поэтому все эти последние скандалы — генпрокурорский, панамский, гонтаревский и другие, только убедили президента во мнении, что надо менять не только ближайшее, но и более далекое окружение, формировать новую команду, нацеленную на реформы. Поскольку от нынешней украинской власти уже устали ждать реформ. Как наши западные партнеры, так и само украинское гражданское общество», — считает Карасев.

Впрочем, в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM ведущий аналитик международного информационно-аналитического центра «Россия-Украина» Александра Решмедилова высказала мнение, что отставки Гонтаревой ждать не стоит.

«Сложно сказать, что это реальная перспектива или обычный информационный вброс. В нынешнем политическом бедламе на 100% нельзя исключать ничего, даже такой экзотический вариант. По моему глубочайшему убеждению, такой сценарий представляется маловероятным. Так как Петр Порошенко и так пошел на большую жертву с господином Шокиным, и рисковать еще и госпожой Гонтаревой явно не захочет. Как показывает ситуация с ГПУ — гарант уже не может оперативно находить нужные голоса для серьезных кадровых решений. Голосов под нового генпрокурора нет. Обезглавить в такой ситуации Нацбанк президент явно побоится. Во-первых, это ослабит его контроль над всей банковской системой. А во-вторых, это плохо в контексте диалога с внешними кредиторами. В-третьих, это может быстро сказаться на курсе гривны. Одним словом, это слишком опасная игра, а Петр Алексеевич у нас храбростью не сильно отличается. Слух о том, что отставка Гонтаревой может стать одним из пунктов торга для отставки Яценюка тоже не рассматриваю. Вряд ли серьезно рассматривается вариант перекинуть его на место главы НБУ, так как собрать голоса в парламенте «под Яценюка» будет особенно сложно, уж слишком много недоброжелателей он себе воспитал. Я склонна полагать, что Гонтарева никуда не уйдет», — считает Решмедилова.