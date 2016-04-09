Москва, 9 апреля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Вашингтон не говорит о роли РФ в освобождении американца в Сирии, т.к. «мы сыграли решающую роль», считает Алексей Пушков — глава комитета Госдумы РФ по международным делам.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». реж. Эндрю Никкол. 2005. США Заложник

Ранее Белый дом подтвердил информацию о том, что гражданин США был освобожден властями Сирии, но отказался комментировать данные о том, что президент США Барак Обама лично просил российского лидера Владимира Путина о помощи в освобождении американца.

«США не хотят говорить о роли, которую Россия по просьбе Обамы сыграла в освобождении в Сирии пленного американца, т.к. мы сыграли решающую роль» — написал Пушков в Twitter.

Об освобождении гражданина США в Сирии стало известно 7 апреля. Официальный Вашингтон не называл имени освобожденного, однако СМИ сообщили, что это 33-летний Кевин Доус.

8 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ранее Обама обратился к Путину с личной просьбой о содействии в розыске граждан США на территории Сирии. Стало известно, что один гражданин США — Кевин Доус — находился под арестом за нелегальное проникновение в Сирию и др. правонарушения. В ответ на просьбу РФ освободить Доуса власти Сирии освободили его по гуманитарным соображениям.