Берлин, 9 апреля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Кроме того, немецкая печать с любопытством отмечала, что «миролюбивая» саудовская монархия потратила денег на вооружение больше, чем «агрессивная» Россия, а строительство «Северного потока-2» — дело европейскими элитами в принципе уже решенное.

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Карен Давиша разоблачила Путина еще 2 года назад

Цивилизованный мир поражен скандалом с оффшорами в Панаме, в которых политики и видные государственные деятели спрятали деньги. В махинации оказался также вовлечен президент России Владимир Путин. Однако удивительно не это, а то, что всемирно признанный эксперт по России Карен Давиша разоблачила кремлевские аферы еще 2 года назад, пишет журнал Focus.

По словам журнала, когда эксперт по России Карен Давиша двумя годами ранее предлагала рукопись своей книги «Путинская клептократия» издательству Кембриджского университета «Cambridge University Press», издатели от нее отказывались под предлогом, что это «слишком пикантно». В действительности же материал оказался настолько актуален, что американское издательство «Simon & Schuster» сразу опубликовало рукопись.

Россией правят бандиты, олигархи и кагэбэшники

В своем документальном триллере автор описывает, как Россией правят примерно 100 миллиардеров — мафиози, олигархи и агенты спецслужб. Каким образом, бывший офицер КГБ превратился в самого могущественного и, вероятно, также самого богатого человека России. И как это возвышение тщательно планировалось и бесцеремонно осуществлялось, информирует издание.

«Газпром» — источник богатства и агрессивности Путина

Как сообщает Focus, центральная роль в коррупционных делах Давиша отводит русскому газовому концерну «Газпром», менеджмент которого показывает кто есть кто в путинской клике. По мнению писательницы, сам Путин фактически как бы единолично управляет концерном, который считается одним из самых могущественных предприятий мира. Речь при этом как будто бы идет об предприятии с широко распыленными долями, но 70% инвестиций непрозрачны, что очень беспокоит финансовых экспертов.

Вторжение Путина на Украину в 2014 году только подтвердило, что президент России может оставаться у власти даже без поддержки мелкого и среднего бизнеса. Кроме того, он может поддерживать свой курс среди рабочих и в провинциалов с помощью государственной пропаганды, пишет издание.

Коррупционные скандалы для России не новость

В России процветает коррупция. Это общеизвестный факт как и то, что много петербуржцев из окружения Владимира Путина стали богаты и могущественны. Хотя прямых доказательство отмывания денег Кремлем в «Панамском досье» не обнаружено, на это указывают множество косвенных признаков, пишет газета Wirtschafts Woche(WiWo).

Песков несет бред

Как полагает издание, на это, прежде всего, указывают попытки путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова выдать разоблачение с помощью «Панамского досье» владельцев оффшорных счетов в налоговой гавани Центральной Америки за происки американских спецслужб. Якобы целью публикации этих материалов было дискредитировать президента России Владимира Путина в преддверии президентских выборов через 2 года. Хотя, с точки зрения фактов, это бред.

Коррупция в России — обыденность

Во-первых, документы в гораздо большей степени дискредитируют политиков других стран, особенно если они демократы, как глава правительства Исландии. Во-вторых, жизненных реалиях такой автократии, как Россия. Ведь, с точки зрения простых русских, все «там наверху» коррумпированы, и это не является чем-то выходящим за рамки русской жизни. Поэтому государственные телеканалы попросту игнорируют «Панамское досье», подчеркивает WiWo.

Как «Панамское досье» может отразится на России. Как в лучшие советские времена Кремль заговорил о хорошо спланированной клеветнической кампании, целью которой является навредить президенту Путин. Однако подробности этой «кампании» Москва раскрывать не хочет, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Впрочем, несправедливо было бы в целом упрекать российские государственные средства массовой информации в неоперативности или игнорировании важных тем. Часто сообщения из Москвы прибывают намного раньше, чем информация конкурентов. Но в этот раз все было иначе. Российское телевидение и государственные информационные агентства попросту проигнорировали публикацию «Панамского досье». Только после полуночи на «РИА Новости» (с 2013 года агентство называется МИА «Россия Сегодня» — прим. ИА REGNUM ) вышла статья под заголовком: «Немецкие СМИ сообщают о мнимой причастности выдающихся международных политиков к оффшорным структурам», отмечает SZ.

Саудиты потратили на оружие больше русских

Стокгольмский институт исследования проблем мира Sipri сообщил, что Саудовская Аравия в прошлом году обогнала Россию по расходам на закупку вооружений и военной техники. По мнению шведских исследователей, влияние на это оказали не только вооруженные конфликты и террористические угрозы, но и нефтяной кризис. Суннитское королевство потратило на закупку оружия 87,2 миллиардов долларов, в то время как Россия всего 66,4миллиардов долларов. Хотя это несопоставимо с военными тратами США на уровне 596 миллиардов долларов и Китая на уровне 215 миллиардов долларов.

«Северный поток-2» может лишить украинцев и поляков транзитных денег

Новый трубопровод по дну Балтийского моря — «Северный поток 2» раскалывает Европу. Если проект будет реализован, то такие транзитные страны, как Польша и Украина, утратят значение для транспортировки газа. Германия при этом играет необычную роль, пишет газета Handelsblatt (HB).

Вместе с тем Украина и Восточная Европа, которые пока еще получают существенные доходы в виде пошлин за транзит газа, в будущем рискуют остаться с пустыми руками. Ввиду политической напряженности с Россией в Киеве, Варшаве и Праге не понимают, почему Германия хочет заключить такой пакт с Москвой. Внутри самой ФРГ общественное обсуждение этого вопроса едва ли предвидится, так как сторонники «Северного потока-2» опасаются именно, что внутригерманское обсуждение может подбросить аргументов их противникам и может угрожать проекту, сообщается в документах немецкой разведки, оказавшихся в распоряжении газеты Die Welt.

Немцы фактически уже согласны на «Северный поток-2»

Руководитель проекта — бывший функционер министерства государственной безопасности ГДР Маттиас Варниг считается близким другом Владимира Путина и планирует проложить новый газопровод, невзирая на любое сопротивление. Например, уже объявлено, что даже выбраны подрядчики для строительства. Между тем Брюссель, Берлин и Москва вопреки всему продолжают вести политическую игру, в ходе которой тщательно изучают политические и юридические нюансы прокладки будущего трубопровода, тайно распределяют высокие посты и негласно высчитывают доходы от роста потребления и дальнейшей транспортировки заблаговременно прибывающих в немецкий порт Грейфсвальд дополнительных объемов российского газа, пишет HB.

Россия намерена восстановить диалог с НАТО

Россия хочет диалога с НАТО, но по собственным правилам. Совет Россия-НАТО собирается скоро вновь собраться впервые с 2014 года. Запад и Москва имеют взаимный интерес восстановить прежний Modus Vivendi. Но цена может оказаться слишком высокой, пишет газета Die Welt.

Как отмечает газета, в 2000 году сам Путин говорил, например, что Россия — это часть европейской культуры. Поэтому для него трудно обращаться с НАТО как с противником. Диалог в Совете Россия — НАТО поддерживал надежду, что можно убедить Москву, что расширение западного военного альянса на восток не направлено против России, а служит, прежде всего, интересам восточноевропейских стран (напомним, что страны Прибалтики, вступив в НАТО, не уменьшили, а увеличили свою антироссийскую риторику, прим. — ИА REGNUM ). Но после цветных революций в Грузии и на Украине у Путина возникла паранойя перед расширением НАТО на восток. Режим Путина становился все авторитарнее. В расширении с последующей демократизацией в Восточной Европе (вступление в НАТО не ведет к автоматическому соблюдению прав и свобод человека внутри страны, см. пример прибалтийских стран, прим. — ИА REGNUM ) он все больше видел опасность для своей власти.

Москва хочет играть по своим правилам

Может Россия и хотела бы восстановить Modus Vivendi с Западом, однако, по собственным правилам. Все потому, что Кремль не желает слышать громкую критику политического строя в России. Кроме того, Москва желает себе что-то вроде гарантии, что Украина и другие постсоветские государства у русских границ никогда не будут членами НАТО. Но для Украины это значило бы сильное ограничение ее суверенитета, пишет Die Welt.