Вена, 9 апреля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Австрии собирается лишить права собственности нынешних владельцев дома, в котором родился Адольф Гитлер. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают австрийские СМИ.

Цитата из к/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США — Проклятые коммунисты!

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Австрии Карл-Ханс Грундбок заявил, что его ведомство решило изучить путь экспроприации этого здания в рамках соответствующих правовых процедур.

«Лишение права собственности — единственный путь, чтобы исключить использование дома в целях национал-социализма», — сказал пресс-секретарь МВД Австрии. Он также добавил, что владелец дома конечно же получит компенсацию.

Гитлер родился в трехэтажном доме в городе Браунау-ам-Инн. Этот дом принадлежит семье Поммер. Ранее в этом здании проводились школьные занятия, а также размещалась городская библиотека. Позже там была открыта мастерская и центр для людей с ограниченными возможностями.

С 1972 года здание арендует МВД Австрии. В настоящее время дом пустует. Австрийское ведомство долгое время вело безуспешные переговоры по выкупу дома.