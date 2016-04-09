Бишкек, 9 апреля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Временная депутатская комиссия намерена вынести на рассмотрение парламента Киргизии вопрос об отставке премьер-министра Темира Сариева в связи с коррупционным скандалом, разгоревшимся вокруг тендера по реконструкции участка автотрассы «Балыкчи — Корумду».

Цитата из к/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». Реж. Питер Джексон. 2013. США Возмездие

По словам депутата Кубанычбека Жумалиева, комиссией были выявлены многочисленные нарушения, допущенные главой Кабинета министров и руководством министерства транспорта и коммуникаций, допущенные ими при проведении тендера на строительство вышеназванной автомобильной дороги.

Также в документе подчеркивается, что помимо рассмотрения вопроса об отставке премьер-министра, парламенту также рекомендуется передать Антикоррупционной службе Госкомитета нацбезопасности все документы о коррупционных схемах, применявшихся при проведении указанного тендера, и выявленных спецкомиссией.

ИА REGNUM напоминает, что 6 апреля 2016 года премьер-министр Киргизии Темир Сариев попросил президента Алмазбека Атамбаева освободить министра транспорта и коммуникаций Аргынбека Малабаева от занимаемой должности по причине служебного несоответствия. Глава Кабмина отметил, что такое решение принято по итогам работы комиссии, проверявшей реконструкцию автотрассы «Балыкчы — Корумду» в Иссык-Кульской области республики. Руководитель Минтранскома, в свою очередь, обвинил своего заместителя Улана Уезбаева и окружение премьер-министра в лоббировании интересов китайской строительной компании «LongHai», выигравшей тендер на ремонт вышеозначенной дороги.