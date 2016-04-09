Киев, 9 апреля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Российская Федерация закрыла транзит украинской кондитерской продукции через свою территорию в Среднюю Азию. Об этом сегодня, 9 апреля, пишет «Украинская правда» со ссылкой на председателя Объединения производителей кондитерской, пищеконцентратной и крохмалопатоковой отраслей Украины «Укркондпром» Александра Балдынюка.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. Союзмультфильм. 1968. СССР С днем варенья

Он заявил, что транзит украинской кондитерской продукции через Россию «закрыт окончательно». Балдынюк утверждает, что российская сторона возвращает украинские вагоны, которые следовали транзитом в Среднюю Азию.

Ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины заявила, что на территории Российской Федерации якобы задержаны около 20 автомобилей с украинскими кондитерскими изделиями, которые следовали транзитом в Грузию и Азербайджан.

Причиной запрета на транзит кондитерской продукции Украины через российскую территорию украинские СМИ называют некое письмо Роспотребнадзора о запрете на ввоз в Россию кондитерских изделий украинских компаний «Конти» и «АВК».

При этом министерство экономического развития и торговли Украины сообщает, что официально не подтверждает данные о блокировании транзита украинских грузов.

«Пока эта информация не является подтвержденной, зафиксировано определенное количество таких случаев и их становится все больше — но подтверждения полного блокирования нет», — заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская.