Брюссель, 9 апреля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при военном блоке НАТО Александр Грушко назвал условия, при которых может быть восстановлен полноценный диалог Россия — НАТО. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Грушко заявил, что возвращение к нормальному диалогу с Североатлантическим альянсом не состоится до тех пор, пока НАТО не пересмотрит политику сдерживания России.

«Никакого возвращения к делам «как обычно» с НАТО быть не может, пока в альянсе не пересмотрят политику сдерживания России», — сказал постпред РФ при НАТО.

Он также добавил, что Североатлантический альянс должен прекратить раздувать миф о якобы существующей военной угрозе со стороны России.