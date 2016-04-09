Тбилиси, 9 апреля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Грузии чтят память погибших в результате разгона митинга у нынешнего здания парламента страны в Тбилиси 9 апреля 1989 года. С поздней ночи к установленному на месте трагедии мемориалу приходят представители правительства, политики, общественные деятели и рядовые граждане. Они приносят цветы и зажигают свечи, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Покаяние». Реж. Т. Абуладзе. 1984. СССР Реквием

Поздно вечером, 8 апреля, к зданию парламента Грузии пришли премьер-министр Георгий Квирикашвили и члены кабинета министров. Георгий Квирикашвили возложил венок к мемориалу и почтил память погибших, подчеркнув, что народ никогда не забудет своих героев.

«9 апреля — это пример самопожертвования. Пролитая в тот день кровь изменила не только вектор развития страны, но и сознание грузинского народа», — заявил премьер.

По его словам, этот день вошел в новейшую историю Грузии как одна из самых трагических ее страниц, но он утвердил в народе веру в то, что стойкостью и мужеством можно оказать достойное противостояние даже той силе, которая сильнее тебя во много раз.

9 апреля к мемориалу в Тбилиси пришел президент Георгий Маргвелашвили. Обратившись к собравшимся на месте трагедии, президент отметил, что 27 лет назад лучшие сыны и дочери Грузии пролили кровь за то, чтобы спустя два года Грузия стала независимой.

«Мы эту борьбу прошли достойно, а сейчас движемся от независимости к свободе», — отметил президент, назвав 9 апреля праздником «победы грузинского духа над тоталитарной советской машиной России».

Венок к мемориалу погибшим 9 апреля возложили председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и депутаты парламента. Обратившись к журналистам, Усупашвили назвал 9 апреля днем величайшей трагедии и величайшим праздником. «Трагедия, которая разыгралась здесь 27 лет назад, породила тот праздник, который ровно 25 лет назад произошел именно здесь, и Грузия была освобождена», — заявил Усупашвили.

Президент и председатель парламента после церемонии возложения венков вместе осмотрели выставку «От референдума до независимости», устроенную к 25-летию референдума о восстановлении государственной независимости Грузии, проведенного 9 апреля 1991 года по инициативе первого президента Звиада Гамсахурдиа.

В связи с днем 9 апреля решением Георгия Маргвелашвили из резервного фонда президента Грузии было выделено 54 300 лари для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим при разгоне митинга 27 лет назад гражданам.