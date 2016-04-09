Волгоград, 9 апреля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Центральный районный суд Волгограда принял решение об аресте на два месяца пяти человек, задержанных накануне, 8 апреля, в городе Палласовке Волгоградской области по подозрению в подготовке террористического акта и вербовке местных жителей в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах региона 9 апреля. Официальных комментариев представители силовых ведомств региона пока не дают.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Центр общественных связей ФСБ России сообщил о пресечении в Волгоградской области деятельности радикальных исламистов. Члены группировки занимались вербовкой местных жителей в ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена). При обысках по месту жительства задержанных силовики изъяли компоненты для взрывных устройств, боеприпасы, взрывчатку, а также литературу религиозно-экстремистского характера.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на организацию теракта и о содействии террористической деятельности.