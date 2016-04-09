Москва, 9 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ряд сил следит за последствиями карабахского конфликта и тем, как они влияют на ситуацию на Ближнем Востоке. Слова Медведева приводит сегодня, 9 апреля, пресс-служба правительства РФ.

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Медведев отметил, что целый ряд сил, внимательно анализирует последствия нагорно-карабахского конфликта и его влияние на ситуацию и на Ближнем Востоке, и на Российскую Федерацию, и, наоборот, обратное влияние тех процессов, которые сегодня идут на Ближнем Востоке и на севере Африки.

«Потому что все конфликты так или иначе в определённый период могут быть завязаны на политические решения», — заявил Медведев.

Что касается турецкого фактора, то он в карабахском конфликте присутствует хотя бы потому, что Анкара высказала свою позицию.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в карабахском конфликте его страна целиком и полностью на стороне Азербайджана. «Карабах будет азербайджанским», — заявил Эрдоган.