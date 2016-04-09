Воронеж, 9 апреля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Мэрия Воронежа игнорирует просьбы жителей об отключении отопления: несмотря на все прогнозы гидрометеоцентра о предстоящем потеплении и даже предупреждение МЧС об аномально теплой погоде, в городе продолжается отопительный сезон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. Союзмультфильм. 1978. СССР Фигвам

Читайте также:

На улице +17, в квартирах +30: когда отключат отопление в Воронеже?

Мэрия Воронежа замерзает, воронежцы — задыхаются

В Орле объявили о завершении отопительного сезона

С 6 апреля в Воронеже установилась теплая погода — днем воздух прогревается до +17−18 градусов, ночью температура воздуха составляет от шести до девяти градусов тепла. На 9 и 10 апреля прогнозируется аномальная температура для этого периода — до +22 градусов днем. Между тем, накануне, 8 апреля, мэрия Воронежа в своем разъяснении о том, почему отопительный сезон должен быть продолжен, сообщила, что «в ночное время наблюдается минусовая температура» — судя по всему, у администрации города свои данные, разительно отличающиеся от данных Гидрометеоцентра.

Сейчас в Воронеже +19 градусов по шкале Цельсия. Но еще жарче, чем на улице, сегодня в квартирах воронежцев, где температура колеблется от +27 до даже +35 градусов. Батареи, свидетельствуют горожане, зимой не всегда бывают такими горячими, как сейчас. Судя по всему, энергетики активно выжигают топливо, а потому воронежцы настежь распахивают окна и ждут немаленьких счетов за отопление.

Конкретной даты завершения отопительного сезона в мэрии все еще не назвали, впрочем, предложив воронежцам самостоятельно решать свои проблемы через управляющие компании.

Между тем, соседи Воронежа по Центральному Черноземью уже объявили о завершении отопительного сезона. Соответствующие решения приняли власти Курска и Орла.