Калуга, 9 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. 23-летняя жительница Мещовского района Калужской области судом признана виновной в совершении мошенничества при получении чернобыльских выплат. Как сообщил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM прокурор Мещовского района Зафар Махмудов, в соответствии с федеральным законодательством, ряд населенных пунктов Мещовского района Калужской области включён в перечень поселений, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Гражданам, постоянно проживающим или работающим на территории чернобыльской зоны, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет выплачивается в двойном размере. Если детей двое или больше, то размер пособия соответственно суммируется.

prokuror.kaluga.ru Мошенница ежемесячно получала чернобыльское пособие по уходу за ребенком в двойном размере

Между тем, в период с 2013 по 2016 годы женщина, проживающая отдельно от своего ребенка, введя в заблуждение органы социальной защиты, ежемесячно получала чернобыльское пособие по уходу за ребенком в двойном размере. Однако право на данное пособие женщина не имела, хотя ей выплатили ей более 160 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и оштрафовал на шесть тысяч рублей.