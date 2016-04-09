Ташкент, 9 апреля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Российском центре науки и культуры отметили 130-летие со дня рождения русского поэта Николая Гумилева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ташкентском представительстве «Россотрудничества».

Официальный сайт Российского центра науки и культуры Просмотр фильма о Н. Гумилеве

В мероприятии приняли участие ташкентская общественность, интеллигенция, студенты, актеры, журналисты, активисты ташкентского клуба-музея Анны Ахматовой «Мангалочий дворик».

«На вечере прозвучали стихотворения Гумилева в исполнении деятелей искусств Узбекистана и ташкентских поэтов, состоялся показ документального фильма о жизни и творчестве поэта, созданный российской киностудией «Цивилизация», отметил собеседник агентства.

Вниманию присутствующих были представлены книги — специальные выпуски поэтических сборников поэта, изданных в разные годы — как в советское время, так и современные издания.

Николай Степанович Гумилев (1886−1921) родился в Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года в семье военного врача, его мать — Анна Ивановна, уроженка Львова, происходила из старинного дворянского рода.

Детство поэт провел в Царском Селе, в гимназии учился в Петербурге и Тифлисе.

В 1905 году в издании автора выходит первый сборник стихов — «Путь конквистадоров», наивная книга ранних опытов, которой, тем не менее, уже найдена собственная энергичная интонация.

В 1906, после окончания гимназии, Гумилев уезжает в Париж, где слушает лекции в Сорбонне и заводит знакомства в литературно-художественной среде. В Париже вышел второй сборник стихов Гумилева — «Романтические стихи» (1908), посвященный А. А. Горенко. (Анне Ахматовой).

С этой книги начинается период зрелого творчества Гумилева.

25 апреля 1910 Николай Гумилев венчается с Анной Горенко (разрыв их отношений произошел в 1914 году).

Приверженец монархии, Гумилев не принял большевистский переворот 1917, однако эмигрировать отказался. Он успел опубликовать при советской власти несколько сборников стихов: «Фарфоровый павильон», «Шатер», «Огненный столп». Последняя книга, признанная впоследствии лучшей, вышла за считанные недели до ареста поэта и его гибели.

3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. 24 августа было издано постановление Петроградской Губчека о расстреле 61 человека за участие в так называемом «Таганцевском заговоре», среди приговоренных был и Гумилев.