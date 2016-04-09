Таллин, 9 апреля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Мольбы эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и его окружения в адрес Вашингтона и Брюсселя были услышаны: в будущем году США собираются направить в Эстонию 120 солдат и 10 танков M1 Abrams. Об этом накануне, 8 апреля, сообщил в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) руководитель отдела военного сотрудничества посольства США в Таллине, подполковник Уильям Макникол.

U.S. Army Europe Images Хозяева

Он рассказал, что в соответствии с решением Конгресса США Эстония получит одну танковую роту. В состав танковой роты ВС США обычно входит 100−120 солдат 10 танков M1 Abrams, 4 БМП Bradley и бронемашины поддержки. Кроме того, Эстония сможет рассчитывать на дополнительные силы поддержки из состава той же танковой бригады. Речь идет о полевой артиллерии, понтонных машинах, разведывательных БПЛА.

Данное подразделение ВС США будет находится во всех странах Прибалтики в порядке девятимесячной ротации, подчеркнул Макникол.

Ранее эстонские СМИ со ссылкой на финский медиахолдинг Lännen Media, который, в свою очередь, ссылался на штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщили, что США направляют в Эстонию 9 тысяч военнослужащих, находящихся в состоянии полной боеготовности. При этом официальный представитель Минобороны Эстонии отметил, что не стоит понимать буквально слова об отправке в Прибалтику 9 тысяч американских солдат. «Страны НАТО защищают своих союзников всеми силами и средствами, какие у них есть», — пояснили в Минобороны Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон решил перебросить в Восточную Европу дополнительную, третью бронетанковую бригаду, которая насчитывает 4,2 тысячи военнослужащих, 250 единиц техники — танков, боевых машин пехоты Bradley, а также артиллерийских установок Paladin. Кроме того, переброшены будут 1,7 тыс. вспомогательных средств.

Эстонские власти давно просят НАТО разместить на их территории Эстонии крупные военные силы, чтобы «сдерживать Россию».