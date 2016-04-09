Калуга, 9 апреля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Уделять больше внимания качеству продуктов, которые попадают на прилавки магазинов Калужской области из других регионов, призвал владельцев торговых сетей заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков, сообщает 9 апреля корреспондент ИА REGNUM.

kaluga24.tv Цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись на 1,4%

«Когда у недобросовестных производителей не будет возможности сбыть фальсифицированную продукцию, тогда им незачем будет ее производить», — подчеркнул Марченков.

Между тем, как отмечалось на совместном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков Калужской области и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги, индекс потребительских цен на продовольственные товары в марте по отношению к предыдущему месяцу составил 100,4%, по отношению к декабрю 2015 — 101,5%.

В течение месяца фиксируется повышение цен на консервы овощные — на 2,9%, чай, кофе — на 1,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,4%, сахар — на 0,9%, молоко и молочную продукцию, сыр — на 0,5%.

В период с 30 марта по 6 апреля в магазинах федеральных сетей наблюдается увеличение цен на свинину — на 1,75%. Одновременно стабильный уровень цен сохраняется на рынках.