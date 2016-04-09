В Калужской области занялись формированием «зеленой экономики»
Калуга, 9 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Инновационные разработки отечественных производителей, применение которых будет способствовать экологической модернизации промышленности и формированию «зеленой экономики», стали 8 апреля предметом обсуждения на заседании научно-технического совета в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, профильных государственных организаций, экологи и руководители предприятий.
На заседании были продемонстрированы преимущества центрифуги серии «Ц», при создании которой использованы уникальные отечественные конструкторские разработки.
Данные устройства применяются для решения экологических задач, связанных с обезвоживанием промышленных и коммунальных жидких отходов. Результаты сравнительных испытаний, проведенных на очистных сооружениях в Калуге и Осташкове (Тверская область), свидетельствуют о том, что производительность российской центрифуги значительно выше, а энергопотребление и расход реагентов меньше, чем у зарубежных аналогов. Выигрывает отечественное оборудование в два раза и по стоимости.