Калуга, 9 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Инновационные разработки отечественных производителей, применение которых будет способствовать экологической модернизации промышленности и формированию «зеленой экономики», стали 8 апреля предметом обсуждения на заседании научно-технического совета в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, профильных государственных организаций, экологи и руководители предприятий.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области На очистных сооружениях Калуги завершены испытания отечественной центрифуги для решения экологических задач

На заседании были продемонстрированы преимущества центрифуги серии «Ц», при создании которой использованы уникальные отечественные конструкторские разработки.

Данные устройства применяются для решения экологических задач, связанных с обезвоживанием промышленных и коммунальных жидких отходов. Результаты сравнительных испытаний, проведенных на очистных сооружениях в Калуге и Осташкове (Тверская область), свидетельствуют о том, что производительность российской центрифуги значительно выше, а энергопотребление и расход реагентов меньше, чем у зарубежных аналогов. Выигрывает отечественное оборудование в два раза и по стоимости.