Лима, 9 апреля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. «Перуанские вооруженные силы будут обеспечивать безопасность президентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье», заявил министр обороны Перу Хаке Валакиви. Военнослужащие несут ответственность за охрану избирательных участков, размещенных, в основном, в школах. На выборах 10 апреля с.г. будут голосовать почти 23 миллиона жителей Перу, и около 885 тысяч перуанцев, проживающих за рубежом. Страна выбирает нового президента, сто тридцать членов конгресса и пять представителей в Андский парламент, сообщает Prensa Latina.

Brian J. Slaght, U.S. Marine Corps Учения перуанских солдат

Как ранее писало ИА REGNUM, в Перу накануне выборов проходили многочисленные акции протеста против кандидатуры Кейко Фухимори на пост президента страны. Протестующие действуют в рамках общественного движения «Нет Кейко», в поддержку которого выступил президент страны Ольянта Умала. Он заявил, что удовлетворен активностью тысяч молодых людей, вышедших на улицы страны, чтобы выступить против диктатуры и поддержать демократию.

Однако, президент Перу опроверг слухи, что он, якобы, намерен, используя движение «Нет Кейко», отменить президентские выборы, назначенные на 10 апреля, комментирует La Repubica. По оценкам экспертов, в первом туре президентских выборов, скорее всего, не выиграет ни один кандидат.