Калуга, 9 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Четыре индустриальных парка Калужской области — «Ворсино», «Грабцево», «Росва» и «Калуга-Юг» — успешно прошли процедуру проверки и первыми в стране, приказом главы Минпромторга России Дениса Мантурова, включены в федеральный реестр. Как сообщили 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, с 2016 года включение индустриальных парков в реестр Минпромторга России является обязательным условием предоставления господдержки. Для этого парки должны пройти процедуру аккредитации, подав необходимый комплект документов.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

«Оказывая системную поддержку развитию промышленной инфраструктуры в формате индустриальных парков, государство установило четкие критерии, которым они должны соответствовать. Парки, вошедшие в федеральный реестр, смогут до прохождения повторной аккредитации в течение трех лет получать субсидии, как на региональном, так и на федеральном уровнях», — подчеркнул заместитель министра Дмитрий Овсянников.

«Сертификация индустриальных парков — это сигнал регионам, что надо эффективно тратить ресурсы. Уверен, тот факт, что калужские площадки первыми в России вошли в федеральный реестр, говорит о высокой оценке работы руководства области. Только в этих четырех парках было создано 25 000 рабочих мест, запущено 65 инвестпроектов. На один рубль затрат мы привлекли 14 рублей инвестиций и получили 13 рублей налоговых доходов. Сертификация индустриальных парков также даёт нам определенные преимущества в получении господдержки. Мы активно используем это для дальнейшего развития инфраструктуры», — заявил первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области создано 12 индустриальных парков, на территории которых работают 98 промышленных предприятий. Сформированы и развиваются автомобильный, фармацевтический, транспортно-логистический, агропромышленный кластеры, строительных материалов, и металлообработки.