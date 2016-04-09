Калужские индустриальные парки первыми в России вошли в федеральный реестр
Калуга, 9 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Четыре индустриальных парка Калужской области — «Ворсино», «Грабцево», «Росва» и «Калуга-Юг» — успешно прошли процедуру проверки и первыми в стране, приказом главы Минпромторга России Дениса Мантурова, включены в федеральный реестр. Как сообщили 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, с 2016 года включение индустриальных парков в реестр Минпромторга России является обязательным условием предоставления господдержки. Для этого парки должны пройти процедуру аккредитации, подав необходимый комплект документов.
«Оказывая системную поддержку развитию промышленной инфраструктуры в формате индустриальных парков, государство установило четкие критерии, которым они должны соответствовать. Парки, вошедшие в федеральный реестр, смогут до прохождения повторной аккредитации в течение трех лет получать субсидии, как на региональном, так и на федеральном уровнях», — подчеркнул заместитель министра Дмитрий Овсянников.
«Сертификация индустриальных парков — это сигнал регионам, что надо эффективно тратить ресурсы. Уверен, тот факт, что калужские площадки первыми в России вошли в федеральный реестр, говорит о высокой оценке работы руководства области. Только в этих четырех парках было создано 25 000 рабочих мест, запущено 65 инвестпроектов. На один рубль затрат мы привлекли 14 рублей инвестиций и получили 13 рублей налоговых доходов. Сертификация индустриальных парков также даёт нам определенные преимущества в получении господдержки. Мы активно используем это для дальнейшего развития инфраструктуры», — заявил первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области создано 12 индустриальных парков, на территории которых работают 98 промышленных предприятий. Сформированы и развиваются автомобильный, фармацевтический, транспортно-логистический, агропромышленный кластеры, строительных материалов, и металлообработки.