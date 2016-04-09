Киев, 9 апреля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Валюта и бензин

Ганс Гольбейн (Младший). Куртизанка. 1526

На фоне перманентного политического кризиса украинская валюта показывает удивительную жизнеспособность. Если в пятницу, 1 апреля, курс гривны в Нацбанке страны оценивали в 26,21 гривны за доллар, в пятницу, 8 апреля, валюта укрепилась до 25,80 гривен за доллар. Для сравнения — еще в начале марта гривна падала и 1 марта её оценивали в 27,08 гривен.

«Курс наличной гривны стал ниже, чем курс на межбанке. Цены на украинский экспорт в мире перестали падать, а по многим позициям даже немного выросли. Это создало психологический фон, который позволил держать курс на уровне 26 гривен за доллар на межбанке», — так в эфире «Голоса столицы» прокомментировал колебания валюты финансовый эксперт компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

Экономисты прогнозируют постоянные колебания украинской валюты в ближайшее время.

«Я думаю, что в этом году мы будем свидетелями того, что в некоторые периоды без особых видимых причин гривна может то укрепляться, то снижаться. Две недели назад мы видели, что гривна ослабевала, сейчас укрепляется. Такого рода колебания они будут характерны в весенний период. Примерно то, что мы видим последнее полтора месяца — такие колебания мы будем наблюдать до конца весны. Почему до конца весны? Это и сезон специфический, и кроме того к тому времени прояснится, что у нас происходит с МВФ и другими институтами», — говорит директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

В то же время на Украине заговорили о том, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева может уйти в отставку.

Как сообщил журналист Александр Дубинский, заявление об отставке Гонтарева уже написала. Но пока непонятны причины — либо это является следствием «офшорного скандала», либо же таким образом освобождается место главы Национального банка Украины в рамках переформатирования правительства.

«По одним слухам, причина — конфликт с президентом после ‎Panama papers. Якобы Гонтарева занималась договоренностями с Rotschild'ами и регистрировала для Петра тот самый злополучный офшор. Произошел жесткий конфликт, в результате которого Гонтарева решила уйти. По другим слухам, ее уход — договоренность с парламентом для голосования по кандидатуре Гройсмана-премьера», — информирует Дубинский.

Впрочем, в Национальном банке информацию об отставке Валерии Гонтаревой опровергают. «Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева не подавала в отставку и не занималась решением частных вопросов президента в должности председателя Национального банка», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отставка Валерии Гонтаревой — если она произойдет — может поспособствовать ревальвации украинской гривны, считает экономист Александр Охрименко.

«В любом случае Гонтареву надо менять, потому что это —полный развал экономики. На сегодняшний день кредитование не работает, зарабатывают сейчас только валютные спекулянты, доверие к банковской системе упало ниже некуда, отток депозитов колоссальный. Мы видим критическую ситуацию», — сказал Охрименко.

В то же время в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак высказал мнение, что отставки Гонтаревой в ближайшее время ждать не приходится.

«Сам факт отставки, мягко говоря, неэффективного главы НБУ уже будет позитивным сигналом для рынка. Но я не верю, что это произойдет. Процесс как раз обратный. Президент пытается на все главные посты в стране назначить своих людей. Речь идет даже о назначении премьером своего соратника — действующего главу Верховной Рады. Президент ставит целью иметь не только своих глав силовых ведомств и НБУ, но и своего премьера. Он хочет полностью видеть своих людей на высших экономических и силовых должностях в стране. Поэтому отставки Гонтаревой, скорее всего, не будет. Это может случиться только при принципиальном требовании западных партнеров», — сказал Новак.

Главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан для украинских СМИ озвучила прогноз по курсу гривны на 2016 год — около 29 грн за доллар на конец года, среднегодовой — в районе 27. По ее мнению, сейчас на внешних рынках больше позитивных факторов для Украины, чем негативных.

«Сильно выросли цены на сталь и на руду. Цена на нефть поднялась тоже, но не так существенно. Поэтому в целом, ситуация на внешних рынках сейчас для Украины благоприятная, и может компенсировать негатив от российских ограничений», — сказала Белан. По ее словам, факторы, которые, наоборот, угрожают курсовой стабильности — это резкое ухудшение внешнеторгового баланса из-за российских торговых ограничений и задержка транша МВФ.

От курса валюты на Украине напрямую зависит стоимость бензина, однако уже вторую неделю цена бензина на Украине неизменна — 21,99 за литр 95-го. Но, по словам эксперта, замдиректора НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева в ближайшее время бензин на Украине может подорожать на гривну за литр. Причина — дефицит топлива на внутреннем рынке.

«Сейчас наш основной поставщик — Мозырский НПЗ (Беларусь) — почти всю продукцию отправляет в РФ, так как там тоже не хватает топлива, а оптовые цены выгоднее, чем у нас. Нужно около недели, пока наши трейдеры законтрактуют и завезут больше бензина из Польши, Литвы и Болгарии. Но все зависит от украинских поставщиков — если они не поднимут цену, то и импортеры ее сдержат», — сказал Рябцев.

Кроме того, на фоне ограничений импорта белорусского бензина, Киев намерен ввести эмбарго на поставки российского топлива.

«Мы ввели ряд санкций против Российской Федерации… Однако один из ключевых элементов — это закупка нефтепродуктов в РФ почему-то не попал в санкционный список. Прошу министерство экономики проработать механизм запрета приобретения нефтепродуктов у страны агрессора, коим является Российская Федерация», — заявил на последнем заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Если все российское дизтопливо пропадет с рынка Украины, беды не будет, но топливо будет дороже. А сейчас нужно топливо аграриям, причем дешевое топливо — а российское топливо дешевое», — комментирует Геннадий Рябцев.

Макроэкономика

На этой неделе на Украине отчитывались об успехах финансовой децентрализации.

«Местные бюджеты каждый месяц получают больше на 3 млрд гривен, чем они даже ожидали. Мы уже можем сказать, что механизм децентрализации работает эффективно. Думаю, что сейчас надо концентрировать внимание на том, чтобы эффективно расходовались эти средства из местных бюджетов», — заявил глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров.

Согласно официальной статистике, за первый квартал 2016-го местные бюджеты получили 30,2 млрд гривен налогов и сборов. При этом на развитие регионов местным бюджетам досталось 9,2 млрд гривен.

Значительно увеличилась доля аграрного сектора в структуре украинского экспорта. Экспорт украинской аграрной продукции в первом квартале 2016 составил почти 3,3 млрд долларов, это на 146 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ГФС. Однако, в общей структуре экспорта доля аграриев выросла с 37 до 43%.

При этом, по словам министра аграрной политики Украины Алексея Павленко, Киев экспортирует свою продукцию АПК в 190 стран, а вот доля поставок в Россию неуклонно падает.

«Мы выстояли в торговой войне с РФ. Сегодня мы экспортируем в эту страну менее 1%. Наш экспорт полностью диверсифицирован», — сказал министр

Каким-либо образом увеличивать долю экспорта сельхозпродукции в ЕС по-прежнему сохраняется в планах Киева. До 2019 года экспорт аграрной продукции в ЕС должен вырасти на 50%, таковы расчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

«То, что аграрный сектор занимает почти половину украинского экспорта — это хорошо для аграриев. Но в целом для Украины это означает примитивизацию экономики. Аграрный сектор для такой большой страны как Украина — это не тот сектор, который может обеспечить развитие экономики. В нем задействовано через продуктивную аграрную технику небольшое количество работников, сектор разделен между несколькими крупными аграрными холдингами. Он малоконкурентен. И страна, где ведущую роль играет аграрный сектор — относится к отсталым. Если не развивается промышленность, индустрия, такая страна не входит в клуб даже стран которые развиваются. Не говоря уже о развитых странах», — комментирует Андрей Новак.

Реальные доходы

С 1 мая этого года зарплаты украинских чиновников должны вырасти на 10%, заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко. Это связано с переходом на европейскую модель оплаты труда.

«В целом должностные оклады на первом этапе увеличиваются на 10%. Руководителям будет предоставлено право начислять сотрудникам надбавку за высокие достижения в работе, дополнительную нагрузку и стаж работы», — сказал Розенко.

В то же время премьер-министр Украины Арсений Яценюк в очередной раз призвал предприятия тоже пойти на повышение зарплат украинцам.

«Правительство официально обращается к владельцам всех предприятий, и в первую очередь профсоюзам, которые должны защищать права и свободы работников: мы дали инструмент, мы взяли на себя очень большие расходы государственного бюджета, когда вдвое уменьшили налог на заработную плату. Сейчас мы ждем конкретных решений от субъектов предпринимательской деятельности по увеличению уровня заработных плат на предприятиях. Я хочу увидеть, как растут заработные платы в реальном секторе экономики благодаря тому, что мы уменьшили основной налог на зарплату», — сказал Яценюк.

Пока же среди украинцев все популярнее становится профессия военнослужащего.

«Сегодня профессия военного — одна из самых популярных в Украине. Это объясняется тем, что все желающие служить в украинской армии по контракту получают не только достойную зарплату, но и определенные преимущества», — сказал заместитель главы Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

По его словам, на данный момент в центрах занятости существуют рекрутинговые пункты, где желающие могут заключить контракт о службе в армии. Таких пунктов уже 346. Если 38 должны быть открыты в ближайшее время. При этом в армии востребованы члены экипажа боевых машин, механики-водители, разведчики, артиллеристы и стрелки, есть вакансии на обслуживающий персонал — повара, медики, ремонтники. Зарплату предлагают от 7 до 14 тысяч гривен. Для сравнения средняя зарплата на Украине в феврале достигала 4.362 гривны.

Вместе с тем статистика свидетельствует — украинцы «достали из матрасов» сбережения и сейчас тратят их. По итогам 2015 года падение реального существующего дохода украинцев, с учетом инфляции, ускорилось до 22,2%, причем своего пика оно достигло во втором квартале — на 30,4%, свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины. Население стало активно пользоваться ранее накопленными средствами — прирост сбережений отсутствовал три квартала подряд и возобновился только в октябре-декабре. Согласно данным ведомства, в 2015 году большую часть в структуре доходов украинцев составляла зарплата (39%), а также социальная помощь и другие трансферты (37,8%). При этом обращает на себя внимание, что доля зарплаты за год сократилась — по итогам 2014 года она составляла 40,2%, а вот доля соцпомощи и трансфертов — увеличилась.

Другое

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сенсационно призвал отменить пошлины на подержанные импортные автомобили.

«Я хотел бы обратиться в министерство финансов, министерства экономики и ГФС с целью внесения в Верховную Раду Украины закона Украины об отмене импортной ввозной пошлины на автомобили, которые были в употреблении. Это должно распространяться на все автомобили, за исключением тех, которые российского происхождения», — заявил Яценюк.

За 2015 год на Украине произвели всего 8 244 автотранспортных средств. Это на 71,3% меньше, чем в 2014 году — также далеко не самом успешном для автопромышленности.

Впрочем, как сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, реальной отмены пошлин ждать не стоит. Как и экономического эффекта от этого.

«Последние инициативы премьер-министра, которые он выдает с регулярностью раз в неделю — связаны с возможными перестановками в Кабмине. Вот и появляются такие инициативы, которые якобы должны понравиться украинцам. Но экономические последствия будут минимальны, а в масштабах страны — нулевые. Когда идет речь о снятии пошлины на автомобили, намного большую долю в их подорожании занимают акцизы. Эмбарго на российские энергоносители — шаг запоздалые. В прошлом году Украина и так минимизировала поставки российских энергоносителей. И сейчас эмбарго на них — это фактически эмбарго на ноль. Это не более чем популистские попытки ухватиться за последнюю соломинку», — сказал Новак.

Пикантность ситуации в том, что по данным всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, именно Россия на сегодня является основным поставщиком б/у автомобилей на Украину. Так, в зависимости от марки и модели, от 25% до 50% б/у импорта в феврале приходилось именно на Россию. При этом отмечается, что еще в 2015 году лидерами импорта б/у автомобилей на Украину были «традиционные» Германия и Франция, тогда как импорта подержанных иномарок из России «не существовало как явления». Рост импорта подержанных авто из РФ на Украину эксперты поясняют их сравнительно низкими ценами из-за девальвации российского рубля, а также наличием в России более двух десятков заводов международных автоконцернов.

Пока украинские СМИ обсуждают — выводил ли доходы в офшоры президент Украины Петр Порошенко, другое президентское предприятие — «Ленинская кузня» — начало строительство четырех катеров для Военно-морских сил Украины. Таким образом, президентский завод выиграл тендер от Минобороны. Катера будут предназначены для «охраны и обороны портов и морских (речных) коммуникаций в пределах территориального моря, изоляции участков побережья, защиты судоходства на пограничных реках, охраны государственной границы, участия в спасательных операциях и операциях по борьбе с пиратами, незаконной миграцией и контрабандой в акватории черноморско-азовского бассейна и на реке Дунай».

Во Всемирном банке предлагают Украине заменить Китай в секторе промышленности.

«Замедление в Китае может оказать позитивное влияние на Украину. Вы сможете стать более конкурентоспособными в секторе промышленности и получить больше рынка. Если Китай будет увеличивать производство и снижать цены — это плохо. Но если Китай будет производить более квалифицированные товары, то это повлияет и на инвестиции, и на зарплаты», — заявил Ганс Тиммер, главный экономист регионального управления Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии во время представления макроэкономического прогноза для региона Европы и Центральной Азии. По его словам, Киев должен использовать замедление китайской экономики в своих интересах.