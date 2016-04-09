Воронеж, 9 апреля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронеж» утром 9 апреля не принимает и не отправляет рейсы. Часть рейсов отложена на более позднее время, некоторые — отменены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту. Причина — густой туман, который окутал город поздно вечером 8 апреля.

Mathieu Neuforge Туман

В частности, отменен вылет самолета компании «Аэрофлот» в Москву, запланированный на 06:15. Рейс компании «Руслайн» также в Москву, который должен был отправится в 06:55, отложен до 10:35. Вылет самолета этой же компании в Санкт-Петербург также отложен — с 07:40 до 12:00. Также задержаны еще два рейса в Москву — вылет самолета компании «Аэрофлот» отложен с 11:20 до 12:00, самолета компании S7 — с 10:35 до 12:55.

Пока воронежский аэропорт не может также принимать рейсы, в связи с чем отменен рейс «Аэрофлота» из Москвы на 01:05. Самолет компании «Руслайн» из Москвы, который должен был вылететь накануне в 22:40, ожидается в 11:30, самолет из Санкт-Петербурга, который также должен был приземлится вчера, ожидается в Воронеже сегодня в 10:20. Также задержаны два рейса из Москвы: самолет компании S7 вместо 09:55 ожидается в Воронеже в 12:15, прилет самолета «Аэрофлота» отложен с 10:30 до 11:15.