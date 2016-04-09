Киев, 9 апреля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам референдума относительно евроассоциации Украины предсказал затяжные переговоры, направленные на поиск компромисса в реализации соглашения. Рютте предполагает, что прежде чем появится решение этого вопроса, пройдут, возможно, месяцы. На середину апреля намечены совещания в парламенте Нидерландов по украинскому вопросу, причем Рютте отдельно отметил, что в ходе прений «должны быть приняты во внимание чувства людей, которые проголосовали против ратификации соглашения с Украиной».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

В целом референдум в Нидерландах, состоявшийся 6 апреля, отправил Украину в легкий нокдаун. Поездки высокопоставленных агитаторов, волонтерские кампании, пристальное внимание СМИ — не помогло ничего. При этом противники соглашения об ассоциации Украины и ЕС не скрывают своей радости. Лидер Партии свободы Герт Вилдерс на своей странице в Twitter написал: «Похоже, голландцы сказали «нет» европейской элите и соглашению с Украиной. Это начало конца ЕС». А СМИ распространили цитату вице-председателя комитета по международным отношениям Сената Нидерландов Тини Кокса: «Украина известна как одна из наиболее коррумпированных стран Европы, и я не думаю, что мы должны награждать такую страну подписанием соглашения».

Достаточно аккуратно отреагировали на выбор граждан Нидерландов в Брюсселе. Глава Евросовета Дональд Туск так прокомментировал итоги плебисцита: «Я продолжу поддерживать контакт с премьер-министром Рютте по этому вопросу, так как мне необходимо узнать, к каким заключениям он и его правительство пришли относительно итогов референдума и каковы будут их намерения. Соглашение об ассоциации ЕС и Украины пока что будет применяться и далее».

Украинцы были менее сдержаны в реакции. Президент Украины Петр Порошенко вновь традиционно увидел за результатами плебисцита происки врагов Европы."Настоящая цель организаторов референдума — это не Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. Об этом в том числе свидетельствует та дискуссия, которая была развернута накануне референдума», — сказал Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который лично агитировал в Нидерландах, признался — ожидал лучшего результата."Украинская сторона надеялась на несколько лучший результат. С точки зрения практической имплементации сейчас ничего не меняется, соглашение применяется, как и раньше, пока на временной основе. Так что никто не переживает никоим образом. И ЗСТ (зона свободной торговли), секторальное сотрудничество спокойно продвигаются дальше», — сказал Климкин.

Хотя многие на Украине посчитали такой результат референдума полным провалом украинской дипломатии. Зазвучали голоса в том, что активная пиар-кампания, развернутая украинскими дипломатами только увеличила явку на референдуме, что сыграло против Киева. Будь явка меньше 30% — результаты плебисцита были бы признаны недействительны. В Киеве сейчас звучат предложения отправить в отставку министра иностранных дел.

«Вообще в подобных ситуациях министр иностранных дел должен бы пойти в отставку. Независимо от того, нравится он нам или нет, катался он на велосипедах по Амстердаму или агитировал другим образом. Он проиграл, дал сбой механизм в системе. То, на что делалась ставка, забуксовало. Это европейская норма и традиция. Министр признает наличие проблемы, недоработку или неспособность своей команды и подает прошение об отставке. Далее слово за парламентом. Если министр в отставку не подает, значит он признает, что все нормально, ничего сверхъестественного не произошло, все по плану», — комментирует украинский политолог Кость Бондаренко.

Пока же на Украине в отставку никто не собирается, а спикер МИД Украины Марьяна Беца вовсе обвиняет в неприятном для Киева результате… Москву."Оппонентов Украины бесспорно подготовила Россия. Мы чувствовали и видели использование российских аргументов, которые использовались в ходе агитационной кампании. Накануне проведения референдума в Нидерландах все оппоненты Украины или оппоненты соглашения об ассоциации Украины с ЕС фактически слово в слово повторяли те тезисы, которые озвучивали представители России в любых форматах: национальных и международных, дословно использовали российские аргументы. Понятно, что российское лобби очень сильное в Нидерландах. Российская пропаганда работает везде… в каждой стране. Бесспорно, что она активизировалась накануне референдума в Нидерландах», — сказала Беца.

А вот европейские СМИ уже называют результат референдума серьезной «пощечиной ЕС».

«Вспомним о том, что речь идет не о каком-то там соглашении о свободной торговле, а о договоре, ставшем спичкой, которая зажгла костер народного восстания на Украине в ноябре 2013 года. Этот договор привел к свержению Виктора Януковича, и, в конце концов, к военным действиям России в Крыму и на востоке Украины. То, что нидерландцы однозначно отвергли именно соглашение с Украиной, приобретает символическое значение. Для ЕС результат — двойная пощечина, и вопрос только в том, повлечет ли она за собой синяк под глазом или сразу перелом челюсти. Ведь исход референдума, с одной стороны, свидетельствует о том, что ЕС в настоящее время совершенно не пользуется популярностью в Нидерландах, которая еще несколько лет назад вообще считалась одной из стран, наиболее дружелюбно настроенных по отношению к Европе. Кроме того, он показывает, что около 70% населения не испытывали интереса к такому важному европейскому вопросу или же думали, что их голос не имеет веса», — написал в немецком издании Der Spiegel журналист Маркус Беккер.

Влиятельная газета Financial Times пишет, что «неявка голландцев на референдум по Украине — самое красноречивое послание».

«Так как явка на состоявшийся в среду в Голландии референдум по вопросу, одобрить ли соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, составила чуть выше 30%, попытки извлечь серьезные уроки из этого голосования противоречили бы здравому смыслу. Голландское голосование напомнило всем, кто дожидается назначенного на 23 июня референдума в Великобритании по вопросу, остаться в ЕС или выйти из него, что результат такого упражнения в прямой демократии по определению непредсказуем», — приходят к выводу журналисты издания.

Стоит отметить, что именно влияния этого референдума на июньский плебисцит опасаются в Британии. «Я надеюсь, что это не повлияет на результаты нашего референдума, потому что это совсем другой вопрос», — заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. А вот в других европейских столицах этого не опасаются. Там прямо констатируют — результат нидерландского референдума поможет британским евроскептикам. Этому радуется Марин Ле Пен, глава Национального фронта Франции, об этом заявляет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус: «Как я уже говорил, инициаторы не скрывали, что они выразили свой евроскептицизм и такое настроение есть и в других странах и в том числе вот этот референдум в Британии. Конечно же, это будет иметь влияние».

Теперь собственно ключевой вопрос — что будет с соглашением об ассоциации для Украины. В украинском МИД уверяют — соглашение продолжит дальше работать во временном режиме и без ратификации. В Нидерландском правительстве намекают на возможный пересмотр договора. С одной стороны, это было бы неплохо для Украины — исправить наименее выгодные пункты соглашения и например увеличить квоты на поставки своих товаров. Но это потребует полного перезапуска переговорного процесса. Поэтому на Украине решили — никакого влияния для «евроинтеграцию» референдум иметь не будет.

«Важная экономическая часть вообще не будет затронута соглашением. Это компетенция институций ЕС, а не стран членов, поэтому она может действовать ровно столько, сколько захочет Еврокомиссия с Советом и Европарламентом. Учитывая падение цены рабочей силы на Украине ниже китайской, я даже могу предвидеть рост нашей торговли с ЕС через 2−3 года, если прекратится нынешний ужасный инвестиционный и бизнес-режим на Украине. А политическая часть нам и так ничего не давала. Наши переговорщики сознательно слили из нее все, что могло там нам помочь сегодня. Мы ничего не имели, поэтому ничего не потеряли», — анализирует украинский политолог-международник Василий Филипчук.

В то же время украинский политический эксперт Николай Спиридонов в комментарии для ИА REGNUM высказал мнение, что на Украине стоило бы тоже провести такой референдум. Тогда стало бы ясно, насколько сами украинцы поддерживают Соглашение об ассоциации Украина-ЕС."Безусловно, результаты референдума будут иметь последствия для Украины. Хотя формально он носил консультативный характер, но власти Нидерландов уже неоднократно заявляли, что учтут результаты народного волеизъявления. К тому же, в следующем году в Голландии пройдут парламентские выборы, что оставляет мало пространства для маневра. По законам Европейского Союза решение о заключении Ассоциации со страной, не входящей в ЕС, принимается только после ратификации всеми 28-ю странами членами ЕС. Соответственно, отзыв подписи Голландии может привести Украину к потере ассоциации с Европейским Союзом. Как минимум, нужно будет серьёзно переделывать этот документ», — заявил эксперт.

Кстати, не факт, что это плохо для Украины, поскольку действующий документ очень невыгоден для нашей страны, подчеркнул далее Спиридонов.

«Он не учитывает её экономические интересы. Скорее всего, поражение на референдуме ухудшит и так не слишком внятные шансы Украины на получение безвизового режима. Хотя, ассоциация формально с ним вроде и не связана, но фактически позиции Украины серьёзно пошатнулись. Безусловно, работу украинского МИД следует считать провальной. Глава ведомства Павел Климкин должен подать в отставку — хотя не факт, что подаст. С технологической точки зрения кампания была проведена очень слабо. Одна деталь: на сайте посольства Украины в Нидерландах вообще отсутствует версия на голландском языке! Только на украинском и английском. Удачной идеей было привлечение к агитации талантливых украинских детей, но это не спасло ситуацию. Несмотря на то, что нам результаты референдума могут не нравиться, голландцы молодцы, что провели такой референдум. Было бы честно спросить и у украинцев, хотят ли они ассоциации с ЕС? Но, увы, в Украине такой референдум не провели и проводить не планируют. А провести бы стоило, поскольку поддержка украинцами интеграции в ЕС сейчас далеко не так однозначна», — сказал Спиридонов.