Нейпьидо, 9 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Новое правительство Мьянмы (Бирмы) освободило 138 политических заключенных, включая 25 женщин. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальный источник.

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Сообщается, что помимо политических заключенных, были освобождены ещё порядка двух тысяч человек, которым должны были сократить срок пребывания в тюрьме.

Освобождение узников приурочено к празднованию Нового года в Мьянме. В ближайшее время будет освобождено дополнительное число заключенных.

Напомним, в Мьянме по результатам всеобщих выборов сформировано первое демократическое правительство. Национальная лига за демократию, которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента. Имея 329 мест в парламенте, она имеет возможность назначать правительство и президента страны.

Именно Сан Су Чжи была инициатором освобождения заключенных. В конце марта этого года она была утверждена парламентом сразу в четырех министерских должностях в составе нового кабинета министров.